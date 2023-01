Honderdjarige Nieuwjaarswedstrijd onder druk: ‘Ze gaan liever padellen’

Lot FC Groningen in handen van rookie: ‘Ik heb duidelijk gemaakt dat ik er klaar voor ben’

Dennis van der Ree moet voorkomen dat FC Groningen degradeert uit de eredivisie. Het lot van de club ligt in handen van een onervaren coach, maar Van der Ree ziet het niveau in Groningen stijgen en vertrouwt erop dat met hem aan het roer de ommekeer aanstaande is.

6 januari