Honkbal en Amerika zijn nooit ver weg bij Feyenoords topkandidaat Eenhoorn

Door Nik Kok Robert Eenhoorn wordt al bijna zijn hele leven gekoppeld aan Feyenoord, de club waarvan hij supporter is en waarvoor een tijdlang als ambassadeur optrad. En de suggesties dat hij ooit in Rotterdam-Zuid zal werken, hielden niet op toen Eenhoorn in 2014 algemeen directeur werd van AZ. Hij lijkt zich er zelf nog het minst druk om te maken. Toen hij een paar maanden later voor het eerst in de Kuip kwam als AZ-directeur kostte het hem, verstokt Feyenoord-fan sinds ongeveer zijn tiende, geen enkele moeite om te blijven zitten na de bevrijdende gelijkmaker van Jordy Clasie. ,,Nu kwam ik hier een keer om de punten weg te halen’’, zei hij toen. Eenhoorn was in de week ervoor al helemaal platge-sms’t. ,,Ik ken nogal wat mensen bij de club. Nou, ik heb er geen een teruggestuurd.” Als jochie zat hij in de Kuip nog op de vakken T en R. Tijdens de UEFA Cupwinst in 2002 van Feyenoord bijvoorbeeld. Een wedstrijd bekijken vanaf het pluche van de hoofdtribune blijkt voor hem wezenlijk anders, maar de geboren Rotterdammer beweegt zich in de voetbalwereld al snel even soepel als ze dat in de honkbalwereld van hem gewend zijn. Zelf was Eenhoorn trouwens jeugdspeler van Sparta.

