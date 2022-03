Hoofdpijndossiers Erik ten Hag in elke linie bij Ajax, voorlopig nog geen opvolger voor Marc Overmars

Duelund scorend in derby voor NEC, maar met hoofd bij ploeggeno­ten Dinamo Kiev: ‘Ik maak me grote zorgen’

Mikkel Duelund was tijdens Vitesse-NEC (4-1) zeer emotioneel. Niet omdat de middenvelder van de Nijmeegse club scoorde in de derby van Gelderland. Maar vanwege de oorlog in Oekraïne, waar zijn ploeggenoten van Dinamo Kiev in angst leven.

27 februari