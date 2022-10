Hoofdrol voor Brian Brobbey: ‘Als je twee keer op rij scoort, haalt de trainer je er niet zomaar uit’

Brobbey kan uitstekende cijfers overleggen sinds hij zijn debuut maakte in de hoofdmacht. De spits heeft gemiddeld slechts 64 minuten nodig om tot scoren te komen. ,,Dat is mooi om te zien en te horen, daar komen alleen maar goals bij. Laat me eerst maar mijn spel spelen en belangrijk zijn met goals’’, aldus de spits.



De aanvaller behoort tot de grote voorselectie van het Nederlands elftal en mag daardoor hopen op een plek in de definitieve groep voor het wereldkampioenschap in Qatar. Brobbey lijkt vooral te moeten concurreren met Vincent Janssen, die sinds deze zomer speelt voor Antwerp FC. ,,Als ik mijn best blijf doen, hoop ik erbij te zitten.’’