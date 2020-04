Hoofdsponsor Destil twee jaar langer op het shirt van Willem II

Het bedrijf is aan zijn tweede termijn bij Willem II bezig. Van 2008 tot 2010 was Destil ook al hoofdsponsor. Twee jaar geleden keerde de naam terug op de shirts van de Tilburgse voetballers met als doel Destil een ‘sexy imago’ te verschaffen. Een aantal jaren ook was het bedrijf verbonden aan de Tilburgse ijshockeyers die als Destil Trappers door het leven gingen.