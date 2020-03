'Hoofdtrainer van Feyenoord? Joh, die gaan me heus niet halen’

In zijn column van vorige week prees Willem van Hanegem jou vanwege je succes met VVV. Wat doet dat jou?

,,Marco Bogers (VVV-directeur, red.) appte me de column al vroeg die bewuste maandag. ‘Je ziet maar hoe ver je kunt komen met gewoon jezelf zijn’, antwoordde ik Marco. Mooi, dat stukkie, geef ik eerlijk toe. Willem is niet zomaar iemand, hè?’’



Van Hanegem schreef ook dat wel­eens lacherig wordt gedaan wanneer ‘vrolijke Hansie’ ergens binnenkomt. Snap je wat hij bedoelt?

,,Ach, weet je, ik lees weleens wat. In de beeldvorming ben ik die opa die alleen goed is in armen om schouders van spelers leggen. Ik denk dat Willem dat bedoelt. Dat ik wat meer respect verdien.’’



Stoort dat imago jou?

,,Welnee, joh. Ik doe wat ik leuk vind. En dat is met die spelers op dat veld staan. Als anderen denken dat ik bij VVV alleen pylonnen sjouw, ach. Er zullen vast betere trainers zijn dan ik. Maar ik houd het wél al 24 jaar vol. Dan doe je toch iets goed.’’



Wat is jouw grootste kracht?

,,Dat ik niet zeik. Als een directeur zegt: ‘Met deze selectie moet je het doen’, dan dóé ik het ermee. Dan ga ik achteraf niet piepen. Een man een man, een woord een woord. Dat is er door mijn ouders wel in geramd.’’