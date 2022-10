Hoogste cijfers voor Brobbey en Guti na ruime zeges, Xavi Simons blijft koploper in spelersklassement

Top 20 Ryan Graven­berch houdt Nederland­se eer hoog in Golden Boy-verkiezing, Xavi Simons en Brian Brobbey afgevallen

Ryan Gravenberch is de enige Nederlander die nog in de race is voor de titel Golden Boy, de verkiezing van het Italiaanse Tuttosport voor het grootste talent op de Europese velden tot 21 jaar. De middenvelder van Bayern München heeft nog negentien concurrenten over.

14 oktober