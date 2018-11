Hooi (1,69 meter) 'grote man’ bij Curaçao met twee kopgoals

Zelf keek Hooi er overigens niet zo van op dat hij ondanks zijn geringe lengte in de lucht heerste. Van de zijkant werd hij ook goed bediend. De eerste voorzet kwam van Cuco Martina, waarop Hooi bij de tweede paal positie koos en tegendraads inkopte. De tweede treffer liep hij als het ware zo het doel in, na een stiffie over de keeper van Rangelo Janga. ,,Ik oefen niet extra op koppen, maar was er al wel op aan het loeren. Als ik dan zo’n goede bal krijg dan moet-ie er ook gewoon in.”



Curaçao liep uit naar weer een ruime zege. Nadat het eerder met 0-5 van de Britse Maagdeneilanden en met 10-0 van Grenada won, werd het nu 6-0. Vandaag trainde Hooi alweer mee bij ADO. Hij ging iets eerder naar binnen om zich te kunnen laten behandelen na zijn inspanningen overzee. Hoewel hij nog herstelde, leek Hooi gegroeid na weer een succesvolle trip met Curaçao. ,,Ik kom met heel veel vertrouwen terug en ik hoop dat zaterdag op het veld ook uit te stralen tegen PEC Zwolle.”



Die club is dus gewaarschuwd, al was het niet voor het eerst dat Hooi met zijn hoofd scoorde. In 2012 flikte hij het al eens bij zijn oude club NAC, tegen VVV. ,,Zie je wel. Ik weet dat ik kan koppen. Ook al denkt iedereen dat ik dat niet kan.”