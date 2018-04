Hooiveld: De paniek slaat nu wel een beetje toe, ook bij ons zelf

FC Utrecht in zinderende partij in slotminuut naast ADO

16:34 Lange tijd leek het duel tussen FC Utrecht en ADO Den Haag op 2-2 af te stevenen, totdat de bezoekende ploeg - zonder uitsupporters - zich uit het niets in blessuretijd naar 2-3 counterde via Elson Hooi. Zakaria Labyad schoot in de slotminuut alsnog de 3-3 binnen uit een vrije trap.