‘Hooligan’ Heubach nu jongerenwerker: ‘Je hebt echt het gevoel dat je wat bijdraagt aan de maatschappij’

Podcast | ‘Dit was één van de vreemdste interlands en dat begon met de wissels’

Oranje leek zich vrij gemakkelijk te plaatsen voor het WK in Qatar. 2-0 was de voorsprong in en tegen Montenegro, maar na 90 minuten stond er 2-2 op het scorebord. En daarmee is Nederland nog altijd niet zeker van WK deelname. In deze extra AD Voetbalpodcast praat presentator Etienne Verhoeff na met Sjoerd Mossou vanuit Montenegro.

13 november