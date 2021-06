Hulshoff volgt Coolen op als trainer van Feyenoord onder 21

Grensrech­ter Kevin Bodde open over geaardheid: ‘Mijn vader zei: mensen als jij horen niet in mijn huis’

29 mei Anders dan voetballers en collega’s die ook op mannen vallen, is assistent-scheidsrechter Kevin Bodde niet bang om over zijn geaardheid te praten. ,,Ik wil mezelf zijn”, stelt de 29-jarige Zwollenaar, die in november zijn debuut maakte als grensrechter in de eredivisie. Een gesprek over leren strings, pijnlijke spreekkoren en de vraag waarom homoseksualiteit nog steeds het grootste taboe is in de voetbalwereld. ,,Ik heb nog altijd het idee dat men denkt dat homo’s daar niet passen.”