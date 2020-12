Huntelaar jaagt op Bruggink en Kuyt, alleen Espérance langer ongeslagen dan Feyenoord

OpstellingenMet behulp van de statistieken van Opta en Gracenote blikken we elke week vooruit op de speelronde in de eredivisie. Vanavond trappen PEC Zwolle en FC Emmen de dertiende speelronde af. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor dit voetbalweekend.

PEC Zwolle - FC Emmen (vrijdag 20.00 uur)

• PEC Zwolle is samen met Ajax, AZ en Excelsior één van de vier ploegen waartegen FC Emmen nog geen enkel punt pakte in de eredivisie, waar de ploeg van Dick Lukkien in 2018 naar promoveerde.

• FC Emmen wacht al negentien eredivisieduels op een nieuwe uitoverwinning (vijf gelijk, veertien verloren). De laatste uitoverwinning was een 2-3 zege bij Willem II op 12 mei 2019. De wedstrijd in Zwolle is de laatste kans voor Emmen om een uitwedstrijd te winnen in 2020. Alleen in 1993 bleef Emmen, in de eerste divisie, ooit een heel jaar zonder uitzege.

Volledig scherm FC Emmen © AD Volledig scherm PEC © AD

Sparta - FC Groningen (zaterdag 16.30 uur)

• Sparta is de laatste weken lekker op dreef. Geen ploeg pakte meer punten in de laatste vijf speelrondes dan het team van Henk Fraser (12, net als Ajax en AZ), terwijl alleen Ajax meer treffers noteerde in die periode (18 om 13).

• FC Groningen doet het ook al tijden prima, maar verwacht geen spektakel. Bij wedstrijden van Groningen vielen dit seizoen slechts 27 doelpunten (15 voor, 12 tegen), het minste van alle clubs.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD

VVV-Venlo - FC Twente (zaterdag 18.45 uur)

• VVV-Venlo heeft negen punten na twaalf speelrondes, evenveel als vorig seizoen na zoveel wedstrijden. Duel 13 werd vorig jaar uit bij Heracles met 1-6 verloren, waarna trainer Robert Maaskant op 11 november werd ontslagen.

• Georgios Giakoumakis (spits VVV) en Danilo (spits FC Twente) delen de koppositie op de topscorersranglijst momenteel met Feyenoord-captain Steven Berghuis. Giakoumakis is verantwoordelijk voor 10 van de 18 competitiegoals van VVV dit seizoen, een percentage van 56. Alleen Rai Vloet neemt met 58 procent van de goals van Heracles (7 van de 12) een groter deel voor zijn rekening voor zijn ploeg.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD

RKC Waalwijk - PSV (zaterdag 20.00 uur)

• PSV kan voor het eerst sinds de periode oktober 2018-februari 2019 onder Mark van Bommel zonder winst blijven in vier opeenvolgende uitduels. PSV won toen niet in zeven uitwedstrijden op rij (drie gelijk, vier verloren).

• Naast Melle Meulensteen is Ola John de enige RKC-speler die al eens tegen PSV scoorde. John deed dat op 4 maart 2012, toen FC Twente met 2-6 won bij PSV.

• Mario Götze scoorde in de eerste twee uitduels die hij speelde, bij PEC Zwolle (debuut) en Heerenveen (twee weken geleden). De 28-jarige Duitser kan de vierde speler worden deze eeuw die in zijn allereerste drie uitduels in de eredivisie scoort, na Thomas Buffel (2002, Feyenoord), Erik Nevland (2005, FC Groningen) en Jeffrey Vlug (2006, Sparta).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC. © AD

FC Utrecht - Fortuna Sittard (zaterdag 21.00 uur)

• De laatste keer dat Fortuna Sittard won in Utrecht dateert van 16 februari 1997, toen de ploeg van trainer Pim Verbeek met 0-1 won dankzij een goal van Phil Gray. Het was voor de Noord-Ierse spits, die daarvoor jarenlang succesvol was bij Sunderland, zijn enige goal in Nederland.

• FC Utrecht scoorde afgelopen woensdag vier keer tegen Ajax, maar verloor wel met 5-4 in een heerlijk bekerduel. In de competitie staat Utrecht na elf duels echter pas op twaalf doelpunten. Met twaalf goals uit 168 doelpogingen (slechts 7 procent) is Utrecht de minst efficiënte club van dit seizoen tot nu toe.

• Fortuna won dit seizoen geen van zijn eerste tien wedstrijden (drie gelijk, zeven verloren), maar verspeelde na de officiële aanstelling van Sjors Ultee geen punt meer met de zeges op Willem II (3-2) en Heracles Almelo (1-2). De club uit Sittard won begin 2000 voor het laatst drie duels op rij in de eredivisie. De Limburgers noteerden destijds onder trainer Bert van Marwijk zelfs een reeks van vijf opeenvolgende zeges.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD

Vitesse - Feyenoord (zondag 12.15 uur)

• Vitesse won slechts één van de laatste negen duels met Feyenoord. Op 11 februari 2018 werd het 3-1 in Arnhem, waarbij huidige Feyenoorder Bryan Linssen twee keer scoorde voor de thuisploeg.

• Feyenoord is onder Dick Advocaat nog altijd ongeslagen in de eredivisie: achttien keer winst, acht keer gelijk. Geen ploeg pakte sinds de komst van Advocaat in de Kuip op 30 oktober 2019 zoveel punten als de Rotterdammers (62). Ajax volgt met 57 punten in deze periode.

• In Europa is er geen enkele club die in competitieverband momenteel zo lang ongeslagen bleef in de hoogste divisie, nadat Atlético Madrid vorige week verloor bij Real. Wereldwijd zijn alleen Espérance Sportive de Tunis (Tunesië, 28), April 25 (Noord-Korea, 27) en Young Africans (Tanzania, 27) minstens 27 duels op rij ongeslagen.

• Steven Berghuis is de enige speler die in alle 26 duels onder Advocaat in actie kwam. Berghuis gaf dit seizoen naast zijn tien doelpunten ook nog vijf assists, wat hem de meest waardevolle speler in de eredivisie maakt.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD

ADO Den Haag - Ajax (zondag 14.30 uur)

• Spektakel lijkt gegarandeerd zondagmiddag in het Cars Jeans Stadion. ADO Den Haag kreeg dit seizoen de meeste schoten tegen (234), terwijl Ajax de meeste doelpogingen ondernam (242).

• Ajax scoorde uit die 242 doelpogingen al 47 keer. De Amsterdammers waren vier keer vaker trefzeker na dertien duels: 48 keer in 1995/1996, 48 in 1997/1998, 48 in 1981/1982 en 49 in 1966/1967.

• Klaas-Jan Huntelaar, die vorige week zijn afscheid aankondigde, staat op 18 goals als invaller in de eredivisie, evenveel als Danny Koevermans. Alleen Arnold Bruggink (21) scoorde vaker als invaller in de Nederlandse competitie. In totaal staat Huntelaar sinds vorige week op 150 doelpunten in de eredivisie. Hij werd de vijftiende speler die deze mijlpaal bereikte. Huntelaar heeft Hallvar Thoresen (152) en Dirk Kuyt (153) direct voor zich op de eeuwige topscorerslijst.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag. © AD

Heerenveen - Heracles (zondag 14.30 uur)

• Rai Vloet is dit seizoen topscorer van Heracles met zeven goals. Hij scoorde zeven keer in zijn eerste acht wedstrijden seizoen, maar staat nu al vier wedstrijden droog. Vloet maakte 58% van het aantal doelpunten van Heracles dit seizoen, daarmee het hoogste percentage voor een speler dit seizoen.

• In 2007 won Heerenveen dankzij 7 goals van Afonso Alves met 9-0 van Heracles.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD

AZ - Willem II (zondag 16.45 uur)

• Teun Koopmeiners is dit seizoen topscorer van AZ met zes goals. Van deze zes doelpunten maakte de aanvoerder er vijf uit een standaardsituatie. Alleen Steven Berghuis (zes keer) was vaker trefzeker uit een spelhervatting.



• Willem II won van de 27 duels slechts 3 keer in Alkmaar. De Tilburgers wonnen wel de laatste 2 edities.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD