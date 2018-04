Huntelaar jaagt op Lens en Alves en wordt AZ-PSV wederom 2-4?

De eredivisie gaat de slotfase in. Zowel bovenin als onderin staat nog veel op het spel. Met behulp van statistiekenbureaus Gracenote en Opta blikken we vooruit op speelronde 29.

Excelsior - Willem II (vrijdag 20.00 uur)

Geen prettig vooruitzicht voor de vrijdagavond. In geen stadion wordt minder gescoord dan in het Het Van Donge & De Roo Stadion. Slechts dertig keer viel de bal in het net. In Tilburg werd dit seizoen overigens het meest raak geschoten, vijftig keer.

Volledig scherm Opstelling Willem II. © AD Volledig scherm Opstelling Excelsior. © AD

NAC Breda - Vitesse (zaterdag 18.30 uur)

Vitesse schiet niet echt met scherp. Van de laatste 47 pogingen trof er niet een doel. De 47 doelpogingen daarvoor leverde zes treffers op. NAC kan ook niet al te beste cijfers voorleggen. De laatste acht wedstrijden leverde een schamel punt op.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling NAC. © AD

Roda JC - PEC Zwolle (zaterdag 19.45 uur)

Mikhail Rosheuvel kan verandering brengen in de statistieken van PEC-doelman Diederik Boer. De keeper heeft namelijk de meeste balcontacten van de eredivisie. Rosheuvel schiet na de winterstop ongecontroleerd. Geen enkel schot belandde in de handen van de keeper. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de koppositie van Boer.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Roda. © AD

AZ - PSV (zaterdag 19.45 uur)

Wie voornemens is geld in te zetten op deze topper in de eredivisie doet er goed aan 2-4 op het uitslagenformulier in te vullen. De laatste drie edities eindigden met die score. Met Thomas Ouwejan en Fredrik Midtsjø heeft AZ twee spelers in de gelederen die qua productiviteit niet van grote waarde zijn. Ouwejan schoot het vaakst in de competitie zonder resultaat en Midtsjø creëerde de meeste kansen zonder een assist te geven.



Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD

Sparta Rotterdam - VVV (zaterdag 20.45 uur)

Dit duel gaat zeker treffers opleveren. Sparta scoorde sinds 1998 altijd in een thuiswedstrijd tegen de Limburgse opponent. Ook VVV vindt dit seizoen het doel eenvoudig. Met Clint Leemans (12), Lennart Thy (12) en Vito van Crooij (10) zitten drie spelers in de selectie die meer dan tien keer trefzeker waren.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD

FC Utrecht - ADO Den Haag (zondag 12.30 uur)

Alfons Groenendijk reist met weinig vertrouwen met ADO naar Utrecht. De trainer zag in het verleden zijn teams slechts drie keer scoren in de eredivisie, in vijf wedstrijden. Mogelijk moet hij zijn spelers instrueren veel te schieten. David Jensen, de keeper van FC Utrecht, stopte maar vier van de laatste tien schoten op zijn doel.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD

FC Twente - Feyenoord (zondag 14.30 uur)

FC Twente zit in de hoek waar de klappen vallen. Thomas Lam reageert daarop met harde ingrepen. Geen enkele speler in de eredivisie maakte meer overtredingen dan hij (66). Bij Feyenoord zijn veel ogen gericht op Jean-Paul Boëtius. In zijn laatste vijf competitieduels was hij direct betrokken bij vijf treffers (2 goals, 3 assists), evenveel als in zijn achttien eredivisiewedstrijden daarvoor.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD

Sc Heerenveen - FC Groningen (zondag 14.30 uur)

FC Groningen won geen enkele van de laatste acht duels buiten de Euroborg. Sc Heerenveen staat dan ook handenwrijvend aan de aftrap in de Derby van het Noorden. De Friezen wisten van enkele ploeg vaker in eigen huis te winnen dan van FC Groningen: zestien keer. De laatste twee jaar werd verloren en gelijk gespeeld.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD

Ajax - Heracles Almelo (zondag 16.45 uur)

Klaas-Jan Huntelaar opent zondag de jacht op Jeremain Lens en Afonso Alves. De spits scoorde al acht keer tegen Heracles, Lens en Alves deden dat respectievelijk tien en negen keer. De manier van verdedigen van de Tukkers ligt Huntelaar waarschijnlijk goed. Heracles kreeg 48 doelpunten tegen uit de eigen zestien meter, meer dan welk andere team in de eredivisie dan ook.