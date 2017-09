Huntelaar keert terug in voorselectie Oranje

Verder is Daryl Janmaat (Watford) bij de voorselectie van het Nederlands elftal gehaald. Ook Robin van Persie zit weer bij de groep. Hij werd voor de kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Bulgarije voor het eerst sinds lange tijd weer van stal gehaald door Advocaat. Hij raakte geblesseerd tijdens het duel met 'Les Bleus' en kwam sindsdien niet meer in actie.



De voorselectie van Oranje is ongewijzigd ten opzichte van die van voor de duels met Frankrijk en Bulgarije, met als enige nieuwe namen Huntelaar en Janmaat. Advocaat heeft bewust voor een grotere voorselectie gekozen. ,,Een groot aantal spelers speelt niet of is geblesseerd. Daarom hebben we de keuze wat groter gemaakt."



De wedstrijden tegen Wit-Rusland (7 oktober) en drie dagen later tegen Zweden zijn bepalend of Oranje wel of niet naar het WK gaat. Oranje staat momenteel derde in groep A, vier punten achter Frankrijk en drie achter Zweden. Het gat met Zweden moet in elk geval gedicht worden om kans op deelname aan het WK te houden. Daarvoor moet ook nog eens een verschil in doelsaldo van zes doelpunten worden weggewerkt.



Advocaat maakt op vrijdag 29 september zijn definitieve selectie bekend.