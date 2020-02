Huntelaar passeert als eerste Nederlander de grens van 400 goals

Ook dit seizoen laat Huntelaar weer zien dat hij over een neusje voor de goal beschikt. Zijn teller staat dit seizoen op negen treffers in de competitie, slechts vijf minder dan eredivisietopscorers Bryan Linssen en Cyriel Dessers. Nog knapper is dat Huntelaar weinig speeltijd nodig heeft om tot zijn doelpunten te komen. Elke 81 minuten komt hij tot scoren.



Huntelaar is logischerwijs ook de meest scorende Nederlander van de huidige eredivisie. De speler die nog het meest bij de Ajacied in de buurt komt, is Bryan Linssen. De aanvaller van Vitesse maakte tot nu toe 87 clubgoals. Myron Boadu ligt in ieder geval voor op het schema van The Hunter. De aanvaller van AZ, die 19 jaar en 1 maand oud is, maakte tot nu toe 23 goals: één interlandgoal en 22 goals voor AZ. Huntelaar had op negentienjarige leeftijd nog niet gescoord. De Ajacied scoorde zijn eerste goal op 21-jarige leeftijd voor SC Heerenveen.