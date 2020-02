Hyballa: NAC is een grote volksclub met een geweldige sfeer

Een jaar geleden noemde Peter Hyballa NAC al eens een mooie club waarvoor hij graag zou willen werken. Begin 2020 is de Duitse trainer op de bestemming waar hij zo graag wilde komen. ,,NAC is een grote volksclub met een geweldige sfeer.”

Hyballa is blij dat hij na zijn ontslag in Slowakije weer aan de slag kan als trainer. ,,Na drie dagen vakantie vond ik het al saai worden. Ik wilde wat doen, ik miste het veld. Toen kwam dit aanbod. Nederland is mijn thuis, net als Duitsland.”

Dat trainers bij NAC geen lange houdbaarheidsdatum lijken te hebben schrikt hem niet af. ,,Een trainerskerkhof is bijna iedere club wel. Het is nooit leuk om ontslagen te worden. Maar dat is inherent aan het vak.”

Hyballa heeft Maik Drzensla meegenomen als assistent. ,,Ik heb Maik meegenomen naar Slowakije (Dunajska Streda), waar we een goed koppeltje vormden. Hij is een ander figuur, meer introvert. Tactisch sterk en een laptoptrainer, terwijl ik mezelf meer zie als een echte veldtrainer. Hij is individueel heel goed met spelers.”