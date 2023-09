Ian Maatsen viel buiten de Oranjeselectie, maar ouders dromen: ‘Debuut zou kroon op het werk zijn’

AZ-talenten wacht ‘heet avondje’ in La Bombonera: ‘In 1970 gooiden ze een munt op het hoofd van Jan Boskamp’

De AZ-jeugd gaat zaterdagavond (21.00 uur) in Buenos Aires om de wereldtitel strijden in misschien wel het beroemdste stadion ter wereld: La Bombonera. Willem van Hanegem voetbalde er vorige eeuw met Feyenoord om de wereldbeker. ,,Die vijandige sfeer ben ik later nooit meer tegengekomen.”