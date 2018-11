Idrissi opgeroepen voor Marokko

De 22-jarige vleugelspits doorliep alle vertegenwoordigende Nederlandse jeugdelftallen en zat onlangs nog bij de selectie van Jong Oranje, maar kan nu als A-international debuteren voor Marokko. Vooralsnog is onduidelijk of Idrissi dat ook wil.

Renard nam de speler van AZ vorige week al op in zijn voorselectie. De Alkmaarse club liet toen weten dat Idrissi nog niet heeft bepaald of zijn voorkeur uitgaat naar Nederland of Marokko.



Renard, de Franse bondscoach van Marokko, verwacht volgende week maandag 26 spelers in het trainingskamp. De Ajacieden Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech zitten daar ook bij, evenals Karim El Ahmadi en Nordin Amrabat die lang in de eredivisie speelden. Marokko speelt volgende week in de kwalificatie voor de Afrika Cup tegen Kameroen, de ploeg van bondscoach Clarence Seedorf. De 'Leeuwen van de Atlas' oefenen daarna tegen Tunesië.