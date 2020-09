Iemand moet hem vertellen dat het niet Memphis tegen Polen was

Oranje vs. Polen Lodeweges leeft mee met De Vrij: ‘Hij was hevig teleurge­steld, dit was zijn kans’

3 september Dwight Lodeweges is niet bang om debutanten in te zetten in het Nations League-duel met Polen (vrijdag, 20.45 uur). De interim-bondscoach werd daarnaar gevraagd, omdat na Matthijs de Ligt en Daley Blind ook Stefan de Vrij en Denzel Dumfries niet inzetbaar zijn in de verdediging. De kansen voor debutanten Owen Wijndal en Perr Schuurs nemen daarmee toe.