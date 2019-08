Ihattaren en Boadu voor het eerst in voorselectie Jong Oranje

Samenvat­ting | Slordig Ajax ontsnapt aan nederlaag op Cyprus

0:05 Een slordig Ajax is in het uitduel met APOEL Nicosia ontsnapt aan een nederlaag. De kampioen van Cyprus kreeg vooral na rust de beste kansen, maar wist ook na een tweede gele kaart voor Noussair Mazraoui niet te profiteren (0-0). Zo valt de beslissing voor een plaats in de groepsfase van de Champions League volgende week woensdag, als beide ploegen elkaar in de Johan Cruijff Arena treffen.