Ihattaren: ‘Ik heb mijn draai gevonden’

Openda verlost Vitesse op klassieke bekeravond van Excelsior

16:21 ROTTERDAM - De KNVB-beker is de hoofdprijs van het seizoen voor Vitesse. De Dennenappel inspireert de Arnhemse club nog niet tot grootse daden, maar De Kuip is weer een stap dichterbij. Dankzij Loïs Openda staat de Gelderse eredivisionist in de halve finale. Bij Excelsior rest de ontzetting na een treffer in de slotminuut: 0-1.