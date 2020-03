Ihattaren, Koopmeiners en Wijndal debuteren in voorselectie Oranje

Naast de voorselectiedebutanten zit er ook een oudgediende voor het eerst in lange tijd in de voorselectie. Bondscoach Ronald Koeman heeft Leroy Fer opgenomen op de lijst. Zijn laatste speelminuten in Oranje waren op 12 november 2014. Ook Tim Krul staat op de voorlopige lijst. Met vijf spelers is AZ hofleverancier van de voorselectie.



,,Het is een signaal dat Wijndal en Koopmeiners erg goed bezig zijn”, vertelt de bondscoach. ,,We praten natuurlijk wel over een voorselectie, maar ik vond het wel nodig. Dat heeft ook te maken met een aantal blessures. Ik heb altijd gewerkt met 30 namen. Of ze uiteindelijk geselecteerd worden dat hebben we nog niet besloten.”