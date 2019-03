Ihattaren ligt niet wakker van gefluit in Arena: ‘Mijn moeder komt liever niet kijken’

Ajax treft PSV in cruciaal duel in titel­strijd

8:05 • Verschil tussen koploper PSV en nummer twee Ajax is 5 punten • Ajax is ongeslagen in de laatste 25 thuisduels in de eredivisie • Bjorn Kuipers is de scheidsrechter van dienst. De titelstrijd in de eredivisie kan vanmiddag een beslissende wending nemen. Koploper PSV begint de uitwedstrijd tegen achtervolger Ajax met een voorsprong van vijf punten. Na vandaag staan nog zeven speelronden op het programma.