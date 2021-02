Ihattaren na aanvaring met Schmidt niet bij PSV-selectie voor topper tegen Ajax

Na het nieuws dat Ihattaren wederom een aanvaring had gehad met zijn coach was het nog onzeker of de jongeling bij de PSV-selectie zou zitten voor de cruciale topper tegen Ajax, maar PSV gaat zonder hem proberen om de spanning in de titelstrijd weer enigszins terug te brengen. De Eindhovenaren beginnen in dezelfde opstelling als tegen Olympiakos.



Eerder dit seizoen waren er ook al de nodige problemen tussen PSV en Ihattaren, maar die konden steeds worden opgelost. De aanvallende middenvelder kwam voor de winterstop weer terug in vorm, maar in 2021 kon hij die vorm niet doortrekken.