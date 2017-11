'Ik ben blij bij Oranje en blijf beschikbaar'

,,Het is jammer dat hij weggaat'', zegt Sneijder tegenover SBS6 na de ruime oefenzege in Roemenië (0-3). ,,Het was een mooie tijd. Deze wedstrijd stond vooral in het teken van afscheid, want er zijn er meer die stoppen zoals manager Hans Jorritsma. We hebben het seizoen goed afgesloten, maar helaas koop je daar weinig voor. We moeten nu op naar het nieuwe seizoen.''



Sneijder begon tegen de Roemenen op de bank, maar had daar vrede mee. ,,Het was duidelijk dat ik de eerste wedstrijd niet zou starten. Maar ik ben blij bij Oranje. Zolang ik het fysiek kan opbrengen, blijf ik ook beschikbaar voor de nieuwe bondscoach.''



Hij vond dat Oranje tegen Roemenië beter speelde dan tegen Schotland. ,,Alleen creëerden we niet veel, dat zal nog beter moeten. Maar uiteindelijk hebben we het zakelijk afgemaakt.''