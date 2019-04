‘Ik ga zeker slagen bij AS Roma’

Door Mikos Gouka



Om het verschil te duiden tussen een gemiddelde competitiewedstrijd in de Serie A en de eredivisie, zoekt Justin Kluivert naar een voorbeeld. ,,Eerder speelden we tegen Chievo Verona’’, zegt de 19-jarige aanvaller van AS Roma. ,,Die staan helemaal onderaan. Het werd een gevecht, zij hadden echt een tactisch plan zoals eigenlijk alle clubs in de Serie A dat wel hebben. Dat was in Nederland vaak anders. Daar wonnen we met Ajax toch vaak het grootste deel van de wedstrijden bijna op halve kracht.’’