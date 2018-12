‘Ik geniet weer, dat gevoel was even weggeweest’

Door Mikos Gouka



Jordy Clasie gaat in de Kuip recht op zijn kruk zitten en zegt dan resoluut ‘ach, het was voor ons gewoon nog niet weggelegd’. De middenvelder van Feyenoord doelt op een zorgeloos bestaan met zijn gezin in het buitenland, een vlekkeloze carrière in een aansprekende competitie. De stap naar de Premier League was in 2015 de ultieme droom, maar de werkelijkheid bleek lang niet altijd zo mooi.