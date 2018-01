'Ik had het gevoel dat ik vastliep'

PEC stapt af van kunstgras na 'emotioneel geladen discussie'

8:48 PEC Zwolle speelt over enkele seizoenen weer op echt gras. Voorzitter Adriaan Visser zegt in Voetbal International dat de eredivisieclub in 2021 of 2022 de kunstgrasmat in het stadion vervangt door een zogeheten hybride mat, natuurgras met nog wat kunstvezels erin verwerkt.