‘Ik kan een boek schrijven over de transferperiode van Fortuna’

Sjoerd ArsHet was een bewogen laatste transferdag voor Fortuna Sittard, dat zich gisteren met twee nieuwelingen versterkte. Toch had het nog gekker gekund. Wat buitenstaanders namelijk niet zagen, waren de spelers die níet kwamen. Neem ene Besar Halimi. Die stond zo ongeveer al in het Limburgse stadion, waarna hij zich alsnog bedacht.

Sjoerd Ars is eerste divisie-topscorer aller tijden, thans technisch manager van Fortuna Sittard, maar best kans dat hij het ooit nog eens over een andere boeg gooit. Dat hij zijn belevenissen op gaat tekenen bijvoorbeeld. ,,Ik kan een boek schrijven over de recente transferperiode”, stelt de geboren Achterhoeker met gevoel voor ironie.

Neem alleen al gisteren. Na weken van bellen, mailen, praten, faxen en appen dacht Ars middenvelder Besar Halimi van het Deense Brøndby eindelijk binnen te hebben. Totdat de Kosovaar plots besloot om zijn geluk te gaan beproeven bij het Duitse SV Sandhausen. ,,Hij stond hier al zo’n beetje in het stadion”, zegt Ars. ,,Maar helaas: in Duitsland kon hij meer verdienen.”

José Rodríguez, afgelopen seizoen al Fortuna Sittard-speler? Die leek zich opnieuw voor een jaar aan de Limburgse club te verbinden. Léék. Want het Spaanse Malaga gaf hem tóch geen toestemming. ,,Heel frustrerend allemaal”, verzucht Ars. ,,We werken met het kleinste budget van de eredivisie, moeten daardoor heel creatief zijn. Dan zijn dit geen leuke dingen.”



Uiteindelijk moest Ars genoegen nemen met de komst van Leandro Fernandes (gehuurd van Juventus) en George Cox (gehuurd van Brighton & Hove Albion). De gewenste extra middenvelder en aanvaller zijn er vooralsnog niet. Het is, denkt Ars, een logisch gevolg van de positie waarin Fortuna verkeert. ,,Het is heel simpel: we vissen met alle clubs in hetzelfde vijvertje. En uiteindelijk kiezen de spelers voor de club waar ze het meeste kunnen verdienen. Dat is doorgaans niet Fortuna.”

Niettemin: gebrek aan daadkracht kan Ars niet ontzegd worden. Zeventien gingen, dertien spelers kwamen naar Zuid-Limburg. Letterlijk zo’n beetje vanuit alle hoeken van de wereld: Albanië, Duitsland, Engeland, Hongarije, Ghana, Rusland, Congo, enzovoort. Een vreemdelingenlegioen, wordt weleens gezegd. Het is, stelt Ars, echter een kwestie van de nood die de wetten breekt. ,,Idealiter hebben we bij Fortuna een eerste elftal met elf jongens uit de regio Sittard. De waarheid is dat de aanwas minimaal is, terwijl Nederlandse jongens van buiten de provincie meestal andere opties hebben. Aangezien we geen geld uit willen geven dat we niet hebben, komen we uit bij goedkopere buitenlandse krachten.”



Althans, áls ze komen. Iets dat Rodríguez en Halimi, tegen de verwachting in, dus niet deden. Één geluk, weet Ars: clubloze spelers kunnen nog wél gehaald worden. ,,Er zijn nog opties. Waar ze vandaan komen, is niet belangrijk. Wél dat Fortuna in de eredivisie blijft.”

