‘Ik kom altijd weer aan dertig duels’

Room sleept Curaçao naar histori­sche zege in Gold Cup

8:09 HOUSTON Eloy Room was in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) de grote uitblinker van Curaçao in de wedstrijd tegen Honduras. De Nijmegenaar en oud-doelman van Vitesse sleepte zijn ploeg naar een historische 1-0 overwinning in de Gold Cup. Het was de eerste zege ooit voor Curaçao in dat toernooi.