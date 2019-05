Door Tim Reedijk Op haar eerste vrije dag in drie weken tijd ploft Lieke Martens (26) neer in een stapel kussens van een strandtent aan de Passeig Marítim de la Barceloneta. De schalen sushi worden opgediend. Even bijkomen, zou je zeggen, maar na het interview vliegt ze als de wiedeweerga naar Nederland om eindelijk weer eens bij familie, vrienden en haar vriend te zijn. Druk, drukker, drukst: een blauwdruk van de wending die Martens’ leven nam na het gewonnen EK in 2017. ,,Vorig jaar was een bizar jaar voor me”, mompelt ze, terwijl ze met stokjes behendig aan haar klus begint. ,,Ik weet bij god niet meer wat ik allemaal heb gedaan. Soms vind ik het jammer dat ik er niet meer bij stil heb gestaan.”

Wie had in hemelsnaam durven denken dat dít het lot van Lieke Martens zou zijn, dat meisje dat in het Limburgse Nieuw-Bergen tot in den treure in haar Ajax-trainingspak met de bal bezig was. Dat filmpjes van Ronaldinho bekeek en daarna diezelfde bewegingen ging oefenen, zo vaak tot het lukte - of dat het er op z’n minst op léék. Het meisje dat wekelijks opviel tussen de jongens, daardoor vroeg op de radar kwam van clubs en de voetbalbond, maar dat evenzogoed nauwelijks perspectief had op een leven zoals ze dat nu leidt.



Is het eigenlijk leuk om jou te zijn?

Een voorzichtige glimlach, dan: ,,Nou… Kijk, ik word maar tot bepaalde hoogte herkend. Ik ben geen Lionel Messi die niet over straat kan. Ik kan wel gewoon mijn dingen doen. Dus in dat opzicht: ja, ik denk het wel.”