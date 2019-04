Immers en Namli schitteren, Letschert stelt zwaar teleur

Net als Tadic (Ajax), Serero (Vitesse) en El Khayati (ADO Den Haag). Veel onvoldoendes waren er bij de ploegen die dit weekend slecht voor de dag kwamen. Drie vieren bij FC Utrecht (Letschert, Kramer, Boussaid). Twee bij Heerenveen (Lammers en Mihajlovic) en maar liefst vijf vieren bij het ruim verliezende Fortuna Sittard (Koselev, Ninaj, Ospitalieri, Hutten en Smeets).

Willem II – Ajax 1-4

Willem II: Wellenreuther 6; Lewis 5,5, Heerkens 5, Peeters 6, Palacios 5,5; Llonch 7, Crowley 5, Anita 6; Vrousai 6 (76. Dankerlui -), Isak 7 (83. Coulibaly-), Pavlidis 5,5 (90. Saddiki -)

Ajax: Onana 6; Veltman 7, De Ligt 7,5, Blind 6, Tagliafico 7; Schöne 7 (75. De Wit -), Van de Beek 7, De Jong 7,5 (84. Sinkgraven -); Ziyech 7, Tadic 7,5 (75. Huntelaar-), Neres 7



Scheidsrechter: Makkelie 6,5

Man of the match: Terug bij de club waar hij de jeugdopleiding genoot, speelde Frenkie de Jong één van zijn beste wedstrijden van het seizoen. Ouderwets dirigerend van achteruit en een hoofdrol bij de totstandkoming van de belangrijke openingstreffer.

ADO Den Haag – FC Utrecht 5-0

ADO Den Haag: ADO: Zwinkels 7; Malone 7, Beugelsdijk 6,5, Pinas 7, Meijers 6,5; Goossens 6, El Khayati 7,5, Bakker 7 (77. Necid -); Becker 7 (72. Goppel -), Immers 8, Falkenburg 6 (64. Lorenzen -)

FC Utrecht: Jensen 5; Klaiber 4,5, Letschert 4 (46. Van der Maarel 5), Janssen 5, Gavory 4,5 (66. Guwara -); Van Overeem 5, Bazoer 5,5, Gustafson 5, Van de Streek 5; Kerk 5, Boussaid 4 (46. Kramer 4)



Scheidsrechter: Lindhout 6,5

Man of the match: Met vier treffers in drie wedstrijden lijkt Lex Immers op dit moment de ideale spits voor ADO Den Haag.

Volledig scherm Lex Immers viert feest met de fans van ADO na de 5-0 zege op FC Utrecht. © BSR Agency

FC Groningen – Excelsior 1-0

FC Groningen: Padt 6; Zeefuik 6,5, Te Wierik 6, Chabot 6, Absalem 6,5; Memisevic 6, Doan 6,5, Reis 6 (59. Warmerdam 6); El Hankouri 5,5 (59. Gladon 7), Mahi 5, Sierhuis 5 (84. Van de Looi)

Excelsior: Damen 6; Horemans 6, Mattheij 6, Oude Kotte 5,5, Burnet 6 (68. Van der Meer); Fortes 5, Schouten 6,5, Koolwijk 5,5; Messaoud 5 (75. Eckert), El Hamdaoui 5,5 (83. Edwards), Bruins 6

Scheidsrechter: Bax 6,5

Man of the match: Paul Gladon blijkt een supersub. Was hij doordeweeks als invaller nog succesvol met de winnende treffer in de wedstrijd tegen De Graafschap. Zaterdagvond herhaalde hij dat huzarenstukje.

De Graafschap – AZ 1-1

De Graafschap: Bertrams 6,5; Owusu 5,5, Straalman 6, Van de Pavert 5,5, Tutuarima 6; Matusiwa 6, Vet 6 (82. Van Mieghem -), El Jebli 5,5; Narsingh 5,5 (71. Bahoui -), Benschop 5, Burgzorg 5,5 (67. Serrarens -)

AZ: Bizot 5; Svensson 6, Vlaar 6,5, Hatzidiakos 5,5, Wijndal 6; Midtsjø 6,5, Til 6,5, Maher 6; Stengs 6 (85. Van Rhijn -), Seuntjens 6,5, Idrissi 5,5.

Scheidsrechter: Kamphuis 5

Man of the match: Ook in moeizame wedstrijden zet Ron Vlaar zijn huidige vorm voort. Langs hem kwam zaterdagavond bijna niemand. Tot die laatste minuut en keeper Bizot in de fout ging.

Heracles Almelo – NAC Breda 1-0

Heracles Almelo: Blaswich 6; Breukers 5,5, Rossmann 5,5 (46. Van Hintum 5,5), Van den Buijs 5,5, Czyborra 5,5; Osman 5,5 (69. Konings -), Merkel 5,5, Duarte 6; Kuwas 6,5, Dalmau 5,5 (86. Drost -), Peterson 6

NAC Breda: Van Leer 6; Karami 6, Koch 4,5, Palmer-Brown 4,5, Leigh 5; El Allouchi 5, Lundqvist 5 (78. Ilic -), Kali 6; Korte 5 (56. Rosheuvel -), Te Vrede 5, Kastaneer 5,5 (66. Kaikai -).

Scheidsrechter Martens: 6

Man of the match: Met alweer een assist (zijn tiende van het seizoen) was Brandley Kuwas weer eens goud waard voor Heracles.

FC Emmen – sc Heerenveen 2-0

FC Emmen: Scherpen 6; Bijl 6, Bakker 6 (64. Veendorp -), Kuipers 6,5, Cavlan 7,5; Ben Moussa 7 (72. Bos-), Chacón 7, De Leeuw 6,5; Slagveer 5,5 (83. Niemeijer -), Arias 6,5, Jansen 7,5

sc Heerenveen: Hahn 4,5; Schmidt 5, Høegh 6, Pierie 5, Woudenberg 4,5; Van Amersfoort 5,5, Vlap 5, Rienstra 4,5 (58. Thorsby 5,5), Van Bergen 6 (83. Hornkamp -), Lammers 4, Mihajlovic 4 (46. Johnsen 4,5).

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 6,5

Man of the match: Met twee doelpunten was Caner Cavlan belangrijk voor Emmen maar de echte vormgever, blikvanger en vedette van de club ineen is Anco Jansen. Heerenveen kreeg geen enkele vat op de aanvoerder.

Volledig scherm Caner Cavlan in actie. © BSR Agency

PEC Zwolle – Fortuna Sittard 5-0

PEC Zwolle: Van der Hart 7; Ehizibue 7, Lachman 7, Lam 7, Van Polen 7 68. Nakayama -), Paal 7, Clement 7 (68. Leemans -), Namli 8; Van Crooij 7 (71. Elbers -), Thy 7, Van Duinen 7

Fortuna Sittard: Koselev 4, Mac-Intosch 5, Ninaj 4, Heerings 5, Ospitalieri 4, Smeets 4, Hutten 4 (71. Balic -), Diemers 5, Semedo 5 (38. Ciranni 4,5), Novakovich 5 en Lamprou 4,5 (59. Essers 5)

Scheidsrechter: Higler 6

Man of the match: Younes Namli bekroonde zijn topvorm van de laatste tijd met een doelpunt en een assist. Daarmee speelde hij een grote rol in de ruime overwinning van PEC.

VVV-Venlo – Feyenoord 0-3

VVV-Venlo: Unnerstall 5,5; Rutten 6, Röseler 6, Kum 6 (46. Van Bruggen 6), Janssen 6; Van Ooijen 6,5 (78. Opoku -), Post 6, Susic 6; Joosten 7, Mlapa 6, Grot 4 (67. Seuntjes -)

Feyenoord: Vermeer 6,5; Martina 6, Botteghin 6,5, Van Beek 6,5, Haps – (Malacia 7); Clasie 6 (71. Ayoub -), Toornstra 6, Vilhena 6; Larsson 6, Jørgensen 6,5 (83. Vente -), Berghuis 6

Scheidsrechter: Mulder 7

Man of the match: Tyrell Malacia beleefde een mooie invalbeurt. Hij scoorde schitterend, speelde goed terwijl zijn opa recent overleed.

Volledig scherm Tyrell Malacia draagt zijn goal op aan zijn overleden opa. © BSR Agency

Vitesse – PSV 3-3

Vitesse: Pasveer 7,5; Karavaev 6,5, Van der Werff 7, Clarke-Salter 6,5, Clark 5,5; Ødegaard 7,5, Serero 7,5, Bero 7, Büttner 7; Buitink 5 (75. Matavz -), Linssen 6 (72. Dauda -, 90. Doekhi-)

PSV: Zoet 5; Dumfries 6, Viergever 5,5, Schwaab 5,5, Angeliño 5,5; Hendrix 5 (79. Gakpo), Pereiro 5 (46. Ihattaren 5,5), Rosario 5,5; Bergwijn 5,5, De Jong 6,5, Lozano 7

Scheidsrechter: Gözübüyük 5

Man of the match: Voormalig PSV-keeper Remko Pasveer speelde zondag de welhaast de wedstrijd van zijn leven. Met een aantal schitterende reddingen zorgde hij er bijna hoogstpersoonlijk voor dat PSV geen eredivisiekoploper meer is.