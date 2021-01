In een Pools café weet Valckx het zeker: Giakoumakis moet mee naar Venlo

Door Daniël Dwarswaard



Het adagium van Stan Valckx, oud-international en technisch manager van VVV, luidt: iedereen is welkom in Venlo. Wat hij bedoelt: naar elke makelaar die weer eens een geweldige speler in de aanbieding heeft, wordt geluisterd. Of zoals Valckx het zegt: ,,Ik neem altijd de telefoon op.’’



En dat is achteraf bezien maar goed ook. In maart vorig jaar wordt ene Giorgos Giakoumakis aangeboden. Een Griekse spits die onder contract staat bij AEK Athene, maar is verhuurd aan het bescheiden Poolse clubje Górnik Zabrze. Valckx luistert aandachtig naar de stem aan de andere kant van de lijn. Zeker omdat ze in Venlo weten dat aankomende zomer een nieuwe centrumspits nodig is. Vitesse-huurling Oussama Darfalou keert na het seizoen namelijk weer terug naar Arnhem.