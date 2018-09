In pikorde gedaalde Ramselaar staat voor debuut in eerste divisie

Ramselaar is door hoofdtrainer Mark van Bommel aan de selectie van Haar toegevoegd. Mede door de komst van de Mexicaan Érick Gutiérrez is Ramselaar, die in het verleden drie interlands voor Oranje speelde, in de pikorde gedaald. Omdat Ramselaar op grond van zijn leeftijd nog in actie mag komen voor de beloften krijgt hij speeltijd. Via trainingen en Jong PSV zal hij zich terug moeten vechten in het eerste elftal.