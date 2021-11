Indrukwekkende inhaalrace Nederland krijgt vervolg: virtueel twee Champions League-tickets in handen

CoëfficiëntenNa een opnieuw sublieme week in Europa heeft het Nederlandse voetbal de zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst weer virtueel in handen. De Nederlandse ploegen bleven alle vijf ongeslagen én blijven (mogelijk) ook na de jaarwisseling actief over de grenzen. De stand van zaken in vier hoofdstukken.

Behaalde punten

Ajax toonde aan coëfficiëntenbewust te zijn: de Amsterdammers voldeden met de zege op Besiktas aan hun sportieve plicht en voegden 0,400 punt toe aan het Nederlandse totaal. PSV volgde dat voorbeeld met een zege op Sturm Graz, terwijl Feyenoord, Vitesse en AZ gelijkspeelden. Daardoor kwam de totale Nederlandse weekopbrengst na de wedstrijden op 1,400.

Bonuspunten

Daar bleef het echter niet bij. Vier volle punten extra scoorden Feyenoord en AZ voor het Nederlandse voetbal. Beide ploegen pakten een benodigd punt om zich te verzekeren van groepswinst, waar dus een fraaie coëfficiëntenbonus van in totaal 0,800 punt tegenover stond. Ajax verzekerde zich na het bereiken van de volgende Champions League-ronde begin november ook al van bonuspunten.

Bovendien liggen er na de winterstop nog veel meer punten in het verschiet. Naast Ajax, Feyenoord en AZ hebben PSV en Vitesse voor overwintering alles nog in eigen hand. De Eindhovenaren zijn sowieso al zeker van een plek in de Conference League, mocht het in de Europa League nog misgaan. In het meest gunstige scenario krijgt Nederland in 2022 nog minstens tien wedstrijden om de coëfficiëntenscore te laten exploderen. De tweede plek voor PSV levert twee bonuspunten op, die van Vitesse één.

Huidige stand

De achterstand op nummers vijf en zes Frankrijk en Portugal blijft voor dit seizoen onoverbrugbaar. Daarvoor weegt het dramatische seizoen 2017/18 te zwaar. Nederland begeeft zich op een eiland, want ook de kloof met nummer acht Oostenrijk is in moordend tempo reusachtig geworden. Nederland is dit seizoen aan een indrukwekkende inhaalrace begonnen. Dankzij de topprestaties over de grenzen is de achterstand op Portugal al met 4,684 punten teruggebracht.

5. Frankrijk - 53,581

6. Portugal - 48,382

7. NEDERLAND - 42,700

8. Oostenrijk - 35,450

9. Schotland - 33,500

Virtuele stand

Nadat Nederland begin deze maand historie schreef door de zesde plaats virtueel in handen te nemen, moest er woensdag even pas op de plaats worden gemaakt. Sporting CP versloeg Borussia Dortmund, verzekerde zich van overwintering en hielp Portugal weer voorbij Nederland. Na een donderdagavond om van te dromen ligt het momentum echter weer bij Nederland. Virtueel zijn de Portugezen weer gezakt naar plek zeven. Als we de resultaten uit 2017/18 voor het gemak alvast schrappen, kan de champagne voor twee directe Champions League-tickets alvast koud worden gezet.

5. Frankrijk - 42,080

6. NEDERLAND - 39,800

7. Portugal - 38,716

