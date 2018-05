Interesse in Casemiro, wie houdt Wenger van het strand?

Arsène Wenger is na een dienstverband van 22 jaar bij Arsenal amper de deur uit, maar smeekt op diverse plekken in de media al om een nieuwe werkgever. Een Europees zwaargewicht als het even kan. In The Sun vertelt de 68-jarige Fransman dat hij een nieuwe uitdaging wil. ,,Ik ben niet de man die van het leven gaat genieten op het strand. Ik benijd vrienden die dat wel kunnen."