Inzamelingsactie voor opgepakte voetballer

De PFA wil zoveel mogelijk geld ophalen om een Thaise mensenrechtenadvocaat te kunnen inhuren. De nationale voetbalbond van Australië beloofde meteen 10.000 dollar te storten. Bahrein heeft om uitlevering gevraagd van Al Araibi, die in zijn geboorteland een celstraf van tien jaar moet uitzitten vanwege vermeende vernielingen.



De voormalig international van Bahrein vluchtte in 2014 naar Australië, waar hij politiek asiel kreeg en inmiddels voetbalt voor de club Pascoe Vale FC. Al Araibi verscheen maandag, met zijn voeten geboeid, voor de rechter in Bangkok die zich over het uitleveringsverzoek buigt. ,,,Alsjeblieft Australië, laat me niet naar Bahrein sturen. Bahrein zal me niet verdedigen'', riep hij naar verslaggevers.