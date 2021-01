Irritatie bij Feyenoord: 'We hebben inderdaad nog niet tegen Ajax gespeeld, maar Ajax ook nog niet tegen ons’

Door Mikos Gouka



Alsof trainer Dick Advocaat en zijn technische staf zelf verantwoordelijk waren voor het samenstellen van het competitieprogramma. Bovendien zorgde Feyenoord wel degelijk voor het ontslag van Mark van Bommel als trainer van PSV door in de Kuip met 3-1 van de Brabanders te winnen, terwijl in Eindhoven een gelijkspel (1-1) werd geboekt.



In de Kuip steekt trouwens nog wel meer. Samen met Vitesse incasseerden de Rotterdammers tot op heden de minste tegentreffers (12) dit seizoen. En dat na een zomer zonder serieuze mogelijkheden om écht in de spelersgroep te investeren en een half seizoen met een karrenvracht aan blessuregevallen. De achterstand op Ajax is nog altijd maar slechts drie punten en één punt op PSV, maar in de Kuip voelt het alsof ze voortdurend verantwoording moeten afleggen.