Is Ajax hersteld van krachtsinspanning tegen Juve?

Zware klus FC Groningen-uit potentiële bananen­schil voor Ajax

8:08 De uitwedstrijd tegen FC Groningen is voor Ajax een potentiële bananenschil in de titelstrijd. Danny Buijs kijkt uit naar de clash in de De Groene Kathedraal. ,,Ik hoop dat mijn spelers er net zo in geloven als Ajax tegen Real Madrid en Juventus.”