Is Pavlidis klaar voor de top? ‘Ze gooien je in het diepe, het is aan jou of je kan zwemmen’

Video Advocaat snelt in tranen catacomben in na 1105de en laatste duel: ‘Die emoties, daar kan ik niks aan doen’

23 mei Dick Advocaat liep na Feyenoord - FC Utrecht (2-0) in tranen van het veld. Een kwartier later waren de emoties weer wat gezakt en stond hij ESPN te woord in zijn laatste interview als clubtrainer. ,,Ik heb geluk gehad dat ik veel heb gewonnen, dat maakt het vak wel een stuk leuker.”