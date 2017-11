Is Pröpper de volgende die afhaakt bij Oranje?

Pröpper had beide schoenen in zijn handen en liep op zijn sokken weg. Onduidelijk is wat de makkelijk scorende middenvelder mankeert.



Bondscoach Dick Advocaat moest vanochtend afscheid nemen van Kenny Tete, die met een knieblessure al weer teruggaat naar zijn Franse club Olympique Lyon. Advocaat riep Timothy Fosu-Mensah op als vervanger. Eerder haakten Wesley Hoedt, Michel Vorm, Vincent Janssen, Bas Dost en Jürgen Locadia al geblesseerd af.