Jaap Stam kijkt uit naar versterkingen bij Feyenoord

Door Mikos Gouka



Het is voor Jaap Stam goed dat de traditionele landing van de Feyenoord-helikopter zoals gewoonlijk pas plaatsvindt op de Open Dag op 21 juli. Want veel nieuwe spelers zijn er nu nog niet te presenteren. Als de propellers vandaag al tot stilstand waren gekomen tijdens de eerste training achter gesloten deuren, zou alleen de transfervrij van FC Utrecht overgekomen 28-jarige derde keeper Nick Marsman op de middenstip zijn uitgestapt. Of de club had ook Stam en diens assistent Said Bakkati als aankopen moeten willen presenteren.



Vijf weken na het slot van de competitie lijkt er in de Kuip nog weinig te zijn gebeurd. Terwijl van de drie topclubs juist in Rotterdam heel veel behoefte is aan een frisse wind. Nu komt al dat nieuwe elan terecht op de schouders van Jaap Stam. Zijn voorganger Giovanni van Bronckhorst denkt dat de komst van Stam verfrissend werkt. ,,Een trainer die geen relatie met de club heeft, geen verleden ook bij Feyenoord. Dat zou weleens goed kunnen uitpakken’’, zei Van Bronckhorst.