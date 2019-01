Jaar cel geëist tegen PSV-fans in ‘Madrileens muntjesincident’

PSV, dat de namen van de fans had doorgegeven aan het Spaans Openbaar Ministerie, had hen kort na hun misdragingen al een stadionverbod gegeven. De supporters mochten zich één tot drie jaar niet bij wedstrijden van de Eindhovense eredivisieclub vertonen. Ze riskeren niet alleen jaar celstraf, ze moeten ook 600 euro betalen aan elk van de vier bedelaarsters.



De fans waren te zien op een filmpje, waarop bedelaarsters zich op het Madrileense plein Plaza Mayor opdrukken in ruil voor geld. Ook lieten ze hulpbehoevenden, voor het leeuwendeel oudere vrouwen, voor een paar grijpstuivers kunstjes doen. De beelden gingen heel de wereld over en veroorzaakten veel ophef, tot het hoogste politieke niveau toe.



Er is nog geen datum voor de uitspraak bekend. Overigens hoeft een celstraf van minder dan twee jaar in Spanje vaak niet uitgezeten te worden bij een eerste vergrijp.