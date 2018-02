Jan de Jong: Jørgensen houden was geen dure gok

Jan de Jong is iets meer dan honderd dagen in dienst van Feyenoord. De nieuwe algemeen directeur wil in Rotterdam open en transparant zijn. En dat is hij. De opvolger van Eric Gudde mist op zijn beurt nog weleens de nuance in de media. Zo is hij het bijvoorbeeld totaal niet eens met de conclusie dat Feyenoord een dure gok waagt door het aanbod van Newcastle United van 17 miljoen op Nicolai Jørgensen naast zich neer te leggen.

Dat vindt u geen gok?

Jan de Jong: ,,Helemaal niet. Het is gewoon weloverwogen beleid. Wij wilden Nicolai niet voor dat bedrag kwijt. Wij zijn een voetbalclub, we zijn geen handelshuis.’’

Dat is een opvallende uitspraak, want Nederlandse clubs moeten nou eenmaal spelers verkopen. En zeker als een Engelse club bereid is min of meer het transferrecord van Feyenoord te breken.

,,We wilden een zo sterk mogelijk elftal behouden en daar hoort Jørgensen bij. We hebben er helemaal geen spijt van dat we hem in de Kuip hebben gehouden. Anders hadden we hem wel laten gaan.’’

Toch kun je het rustig een gok noemen. Stel dat er in de zomer geen 17 miljoen meer wordt geboden?

,,We hoeven hem niet te verkopen. Dan blijft hij toch gewoon bij Feyenoord? En het is ook niet zo dat een bod lager dan 17 miljoen betekent dat we het verkeerd hebben gedaan. Hij is nu nog belangrijk voor ons, zoals bijvoorbeeld in de kwartfinale van de beker tegen PSV.’’

Maar hij maakte zeven competitiedoelpunten. Het is maar afwachten of er straks een club komt die veel meer op tafel wil leggen.

,,Maar stel dat het bedrag minder hoog is, dan nog kan het voor ons lucratiever zijn. In de winterstop hadden we een vervanger moeten halen en die zou waarschijnlijk duurder zijn geweest dan wanneer we diezelfde speler in de zomer zouden halen. Dus netto kan het straks toch meer opleveren als het bedrag lager is dan het bod in januari uit Engeland.’’

Je zou ook kunnen zeggen: Feyenoord wist niet wie het moest halen als vervanger en wie in de eredivisie aanklopt met geld op zak, moet de hoofdprijs betalen.

,,Het heeft er echt niet mee te maken dat we wel of niet wisten wie we moesten halen. Het klopt wel dat clubs dan meer hadden gevraagd omdat er nog maar een paar dagen waren voor het sluiten van de markt en iedereen wist dat er net veel geld was binnengekomen. Wij weten ook dat Jørgensen waarschijnlijk een WK gaat spelen in juni. Maar nogmaals, zelfs als hij straks minder oplevert dan die 17 miljoen, als we hem al verkopen, dan nog is het geen gok geweest. Totaal niet zelfs. Het is gewoon heel bewust beleid van Feyenoord.’’

