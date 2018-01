Jan Smit erevoorzitter Heracles Almelo

Bij zijn afscheidsbijeenkomst als voorzitter van Heracles Almelo in mei 2017 werd Smit al benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau, lid van verdienste van de KNVB en ontving hij de erepenning van de gemeente Almelo. Hij was preses van Heracles in de periode van 1 juli 1998 tot en met 30 juni 2017.



,,Negentien jaar lang heeft Jan Smit op karakteristieke wijze leiding gegeven aan onze mooie club'', liet Bredewoud weten. ,,Daarbij heeft hij zelf altijd aangegeven dat alles wat wij hier bereikt hebben geen eenmansprestatie, maar een teamprestatie is geweest. Dat is zo, maar daarbij heeft Jan Smit altijd als boegbeeld gefunctioneerd, anderen uit de wind gehouden en op zijn tijd stevig aan de boom geschud.''



Gedurende het voorzitterschap van Smit groeide Heracles uit tot een stabiele eredivisieclub. De ervaren bestuurder fungeert sinds begin september als voorzitter van de raad van commissarissen van de KNVB.