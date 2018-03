Jan van Halst doet stap terug bij FC Twente

De bestuurlijke veranderingen zijn tot stand gekomen na overleg tussen de directeur, het Stichtingsbestuur en de Raad van Commissarissen. ,,We hebben de afgelopen dagen zeer intensieve gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen over de situatie waarin we ons bevinden", zegt Rene Takens, voorzitter Raad van Commissarissen. "Naar aanleiding van deze gesprekken zijn we met de directie – maar ook met het stichtingsbestuur – tot de conclusie gekomen dat het nodig is deze stap nu te moeten zetten.”

Volgens Van Halst was de directie in het weekeinde duidelijk geworden dat ingrijpen noodzakelijk was. ,,We zien dat de ommekeer uitblijft. Hoewel we altijd de hoop hebben gehad dat we het tij zouden kunnen keren is er dit weekend veel nieuwe informatie tot ons gekomen, ook via de raad van commissarissen. Dat maakte duidelijk dat het draagvlak te broos is geworden en dat kunnen wij helaas niet naast ons neerleggen. We moeten concluderen dat er sprake is van een situatie bij het eerste elftal, waarbij presteren sterk onder druk staat. Het resultaat op korte termijn is nu heilig en dat betekent dat we afscheid nemen van Gertjan Verbeek.''