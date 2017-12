Jan van Staa nieuwe trainer van Go Ahead Eagles, Paul Bosvelt technisch adviseur

Go Ahead Eagles heeft een nieuwe trainer. Jan van Staa is vandaag door de leiding van de Deventer club aangesteld als opvolger van de zondag ontslagen Leon Vlemmings. De oud-trainer van de club gaat samenwerken met Deventenaar Kick Maatman en tekent een contract tot het einde van het seizoen in De Adelaarshorst.

Van Staa moet de negatieve spiraal waarin GA Eagles vorige maand terecht kwam zo snel mogelijk doorbreken, vinden de Deventer roergangers Hans de Vroome en Edwin Lugt. ,,Wij zoeken in eerste instantie een trainer om dit seizoen af te maken’’, bekende De Vroome al. Iemand die de boel in Deventer flink opschudt, vulde Lugt dinsdag aan. ,,Een ‘game-changer’, een trainer met een frisse blik. De negatieve teneur moet op korte termijn doorbroken worden. Voor de langere termijn hebben we veel meer tijd nodig om een trainer te vinden bij het technisch beleid voor de toekomst.’’ Het contract met assistent-trainer Marco Koorman wordt per direct beëindigd.

Leon Vlemmings werd zondag op straat gezet door De Vroome en Lugt, nadat GA Eagles steeds dieper wegzakte in de Jupiler League. De Deventer club staat inmiddels veertiende en won in november geen enkele wedstrijd. Uit de laatste vijf duels peurde Go Ahead een schamel puntje tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht (0-0). Ook het spel is niet goed en de ploeg ontbeert zelfvertrouwen. Het is aan de nieuwe trainer om de schwung terug te brengen in het zwalkende elftal.

Van Staa leidt woensdag zijn eerste training als nieuwe trainer van Go Ahead Eagles en wordt daarna gepresenteerd. ,,Natuurlijk is het mooi terug te keren bij een club waar je een goede tijd hebt gehad”, aldus Van Staa. ,,Maar dat is verleden tijd; het gaat om het nu. Ik ken de club en de uitdagingen die er liggen. Vol energie en motivatie stap ik daarin. Het doel is helder: de play-offs halen. Daar hebben we iedereen die bij de club betrokken is bij nodig.”