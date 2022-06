Jan Vertonghen kijkt wél uit naar duel met Oranje: ‘Zie het anders dan Kevin De Bruyne’

Jan Vertonghen neemt het duel van België met het Nederlands elftal van vrijdagavond in de Nations League zeer serieus. ,,Ons doel is om deze poule te winnen”, blikte de 35-jarige verdediger op een persconferentie vooruit. ,,Want als we winnen, dan wordt de finaleronde in België gehouden. Dat geeft extra motivatie.”

Vertonghen denkt anders over de komende vier duels van België in de Nations League dan zijn ploeggenoot Kevin De Bruyne, die na een slopend seizoen met Manchester City liever meteen op vakantie was gegaan. ,,Ik zie het anders dan Kevin De Bruyne omdat ik het anders voel”, zei de verdediger van Benfica, die eerder dit seizoen zijn oude club Ajax in de achtste finales van de Champions League uitschakelde.

,,Kevin heeft een lang seizoen achter de rug en er wordt ook heel veel van hem gevraagd bij City. Ik begrijp hem wel. Maar ik zie de winst van de Nations League als een prijs die ik graag op mijn erelijst wil hebben staan.”

Vertonghen ziet het Nederlands elftal als voornaamste concurrent voor de groepszege van een poule waarvan ook Polen en Wales deel uitmaken. “Natuurlijk willen we van elkaar winnen. Wij kennen elkaar allemaal. Ik heb ook met veel jongens van de Nederlandse kern gespeeld. We spelen tegen een topteam en het stadion in Brussel is uitverkocht. Ik heb er zin in.”

Basisplaats Hazard

Eden Hazard begint met België aan de thuiswedstrijd tegen het Nederlands elftal in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel. ,,Ik denk niet dat hij de hele wedstrijd gaat spelen”, blikte bondscoach Roberto Martínez tijdens een persconferentie vooruit op het eerste duel van de Rode Duivels in de nieuwe editie van de Nations League. ,,Maar hij heeft de laatste drie dagen veel indruk op mij gemaakt.”

De 31-jarige Hazard was het afgelopen seizoen vaak geblesseerd en speelde daardoor geen grote rol in de winst van de Champions League en landstitel van Real Madrid. Hij bleef zaterdag tijdens de finale tegen Liverpool (1-0) de hele wedstrijd op de bank.

Achter de naam van Romelu Lukaku staat nog een klein vraagteken. De spits van Chelsea verscheen maandag en woensdag niet op het trainingsveld maar oefende dinsdag wel mee. Op de afsluitende training van donderdag voor het duel met Oranje was hij ook van de partij. ,,Hij is een sterke man, maar we moeten het even aankijken”, zei Martínez, die nog niet wilde vertellen wie de geblesseerde doelman Thibaut Courtois gaat vervangen. ,,Maar we hebben met Matz Sels en Simon Mignolet twee goede keepers. Jullie zien vrijdag wel wie in het doel staat.”

De Spaanse bondscoach van België genoot de afgelopen drie dagen van de inzet van zijn spelers op de training. ,,Er zit nog een geweldige energie in deze groep. We zien dit ook als voorbereiding op het WK van eind dit jaar in Qatar. Zo vaak zijn we voor het WK niet meer bij elkaar. Voor onze supporters is dit ook een geweldige wedstrijd. Alle tickets waren binnen een paar uur verkocht. Tien jaar geleden speelde België ook hier in Brussel tegen Nederland”, doelde hij op een zege van 4-2 van de Rode Duivels. ,,Die wedstrijd was een soort kantelmoment. Daarna ging het alleen maar beter met België.”