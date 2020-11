Janmaat jaar na laatste optreden op proef bij ADO Den Haag

Janmaat kampte al een tijdje met een vervelende knieblessure, maar daarvan is hij nu volledig gerevalideerd. Bij ADO Den Haag gaat de 34-voudig international de komende tijd kijken of hij fit genoeg is om een contract te tekenen bij de club waarmee hij in het betaalde voetbal debuteerde.

Janmaat speelde in het seizoen 2007/08 met ADO in de eerste divisie en vertrok na dat jaar naar SC Heerenveen. Na vier seizoenen in Friesland ging hij naar Feyenoord. Als speler van de club uit Rotterdam groeide hij uit tot international en dwong hij een transfer naar de Premier League af. In Engeland speelde hij voor Newcastle United en Watford.

Afgelopen seizoen kwam Janmaat nog tot acht wedstrijden in de Premier League. De laatste keer dat hij in een wedstrijd in actie kwam, is iets meer dan een jaar geleden. Op 8 november 2019 speelde hij negentig minuten in het Premier League-duel met Norwich City.