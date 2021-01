Janmaat maakt indruk bij comeback in eredivisie, Van Hecke zakt door ondergrens

Jan Paul van Hecke kreeg een 3,5 voor zijn optreden tegen Fortuna Sittard. De verdediger was mede verantwoordelijk voor de nederlaag van zijn club Heerenveen. Ook veel onvoldoendes bij FC Emmen. Keziah Veendorp, Sergio Peña en Michael de Leeuw kregen allen een 4.

RKC – ADO Den Haag 0-1

RKC: Lamprou 6; Bakari 6,5, Meulensteen 6, Touba 5, Quasten 4,5 (76. Lutonda -); Anita 6, Van der Venne 5,5 (84. Damascan -), Azhil 5 (76. Min -); Efmorfidis 5,5 (59. Sow 6), Stokkers 5, Daneels 5.

ADO Den Haag: Koopmans 7; Van Ewijk 6,5, Janmaat 7,5, Pinas 6, Kemper 6; Bourard 6 (67. Pascu -), Vejinovic 7, Goossens 6,5 (90. Del Fabro -); Besuijen 6 (90. Ould-Chikh-), Kramer 5,5, Kishna 5,5 (52. Philipp 5).

Scheidsrechter Gözübüyük: 6,5.

Man of the match: Daryl Janmaat bekroonde zijn terugkeer in de eredivisie met een puik optreden tegen RKC. De verdediger, die centraal achterin speelt, had ook nog de openingstreffer op de voet.

FC Emmen – FC Twente 1-4

FC Emmen: Telgenkamp 5; Bijl 5, Van Rhijn 5,5 , Araujo 5,5, Cavlan 5; Bernadou 5, Tibbling 4,5, Veendorp 4, Peña 4 (73. Laursen -); De Leeuw 4, Jansen 4 ((73. Avdijaj -).

FC Twente: Drommel 6, Ebuehi 7 (89. Markelo -), Pleguezuelo 6,5, Pierie 7,5, Oosterwolde 7,5; Roemeratoe 7,5, Zerrouki 7,5, Bosch 6,5 (89. Selahi -), Menig 6,5 (63. Danilo 6), Ilic 6 (79. Van Leeuwen -), Cerny 7,5 (79. Rots -).

Scheidsrechter: Lindhout 6,5.

Man of the match: Met twee goals en een assist deed Vaclac Cerny weer van zich spreken. Hij is nu een van de meest waardevolle spelers van de eredivisie.

PEC Zwolle – AZ 1-1

PEC Zwolle: Zetterer 5; Van Wermeskerken 6,5, Kersten 7, Van Polen 7,5, Paal 6,5; Strieder 6 (46. Nakayama 5,5), Huiberts 6 (74. Drost -), Saymak 6 (60. Lam 6); Reijnders 6,5, Clement 6,5 (82. Leemans -), Van Duinen 6.

AZ: Bizot 6; Sugawara 6,5, Hatzidiakos 5,5, Martins Indi 5,5 (60. Aboukhlal 5), Wijndal 6; Midtsjø 7, Reijnders 6, Koopmeiners 6,5; Stengs 5,5, Boadu 5, Karlsson 5,5 (85. Druijf -).

Scheidsrechter Blom: 6,5.

Man of the match: De onverzettelijkheid van PEC Zwolle-aanvoerder Bram van Polen zorgde ervoor dat PEC verrassend gelijk kon spelen tegen AZ. Hij wist samen met Sam Kersten de gevaarlijke AZ-aanvaller in toom te houden.

Heracles – Vitesse 0-2

Heracles: Blaswich 6; Breukers 6, Pröpper 5,5, Rente 6,5 (83. Knoester -), Quagliata 6; Schoofs 5,5 (59. De La Torre 6), Vloet 6, Kiomourtzoglou 5,5; Van der Water 6 (87. Lunding -), Bakis 4 (59. Szöke 6), Burgzorg 4,5 (59. Azzaoui 6).

Vitesse: Pasveer 6,5; Doekhi 7, Bazoer 6, Rasmussen 7; Dasa 6,5, Bero 7,5, Tannane 5,5 (71. Huisman -), Bruns 7, Wittek 6; Darfalou 5 (71. Vroegh -), Openda 5,5 (71. Buitink -).

Scheidsrechter Makkelie: 6.

Man of the match: De altijd hard werkende Matus Bero ziet de Vitesse-spitsen altijd veel scoren. Tegen Heracles was hij zelf een keer trefzeker. Zijn eerste treffers van het seizoen.

FC Utrecht – FC Groningen 2-2

FC Utrecht: Oelschlägel 6; Van der Maarel 6, Janssen 6 (74. Sylla -), Hoogma 5, Warmerdam 6,5; Van Overeem 6, Ramselaar 6 (81. Van de Streek -), Gustafson 5,5 (74. Emanuelson -); Kerk 5,5, Dalmau 5, Elia 5 (35. Mahi 6,5).

FC Groningen: Padt 6,5; Dankerlui 6, Dammers 6,5, Itakura 7, Van Hintum 6,5, Gudmundsson 6,5; Da Cruz 6 (46. Suslov 5, 89. Schreck -), El Messaoudi 6, D. van Kaam 6 (90. Balk -), Joosten 6,5; (66. El Hankouri -), Strand Larsen 7.

Scheidsrechter Manschot: 6,5.

Man of the match: Jørgen Strand Larsen was bij zes van de laatste acht doelpunten van FC Groningen betrokken en begint van steeds meer waarde te worden voor de club.

Sparta – Feyenoord 0-2

Sparta: Okoye 6; Abels 5,5 (74. Fortes -) Beugelsdijk 6,5, Heylen 6, Pinto 6; Burger 5 (58. Mijnans 5), Auassar 5,5 (74. Smeets -), Harroui 6,5, D. Duarte 5 (46. Kharchouch 5,5), Engels 5, Thy 5 (84. Gravenberch -).

Feyenoord: Marsman 6,5; Geertruida 7, Spajic 6 (46. Botteghin 6,5), Senesi 6,5, Malacia 6; Toornstra 6,5, Fer 6,5, Diemers 7; Berghuis 6,5, Pratto 6,5 (71. Jørgensen-), Sinisterra 6 (65. Haps -).

Scheidsrechter Higler: 6.

Man of the match: Lutsharel Geertruida maakte alweer zijn vierde doelpunt van het seizoen. Het bleek de opmaat van een keurige overwinning van Feyenoord in de derby.

Heerenveen – Fortuna Sittard 1-3

SC Heerenveen: Mulder 4,5; Akujobi 5, Van Hecke 3,5 (59. Dresivic 6), Bochniewicz 4 en Woudenberg 5; Kongolo 5 (88. Smit -), Joey Veerman 4,5, De Jong 5,5 (59. Hajal 6); Nygren 4 (46. Van der Heide 6), Henk Veerman 5, Van Bergen 5 (74. Batista Meier -).

Fortuna Sittard: Van Osch 6,5; Rota 6,5, Angha 6,5, Janssen 6,5, Cox 7; Rienstra 7, Tekie 7, Flemming 7; Semedo 6,5 (80. Smeets -), Polter 6,5, Hansson 6,5 (90. Kastrati -).

Scheidsrechter Martens: 6,5.

Man of the Match: George Cox maakte zijn vierde goal van het seizoen. Hij had bovendien geen kind aan zijn directe tegenstander: Benjamin Nygren werd al in de rust gewisseld.

VVV – Willem II 2-1

VVV: Kirschbaum 6,5; Dekker 5, Gelmi 5,5, Da Graca 6 (70. Swinkels -), Guwara 5,5; Post 6, Machach 5,5, Janssen 5 (75. Arias -); Van Crooij 6, Giakoumakis 6,5, John 5.

Willem II: Brondeel 6,5; Heerkens 6,5, Holmen 6,5, Van der Heijden 7, Köhn 5; Saglam 6, Trésor 6, Saddiki 6 (79. Spieringhs-); Nunnely 5 (46. Romeny 5), Wriedt 5, Pavlidis 6,5.

Scheidsrechter Kamphuis: 6.

Man of the match: Jan-Arie van der Heijden bleef lang overeind in de laatste linie van Willem II maar moest uiteindelijk ook zijn meerdere erkennen in Georgios Giakoumakis.

